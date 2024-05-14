Собянин: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Почти 800 событий прошли в Москве на площадках сервиса "Вместе с культурой" за майские выходные. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

С помощью сервиса горожане могут арендовать для мероприятий помещения в культурных учреждениях столицы. В майские выходные было организовано свыше 200 мастер-классов, десятки лекций, тренингов и концертов. Также площадки бронировали для семинаров, квестов, литературных чтений, театральных постановок и других активностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

