Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 07:15

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Плановые отключения горячей воды в домах Москвы начнутся 20 мая

Плановые отключения горячей воды в домах Москвы начнутся 20 мая

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Плановые отключения горячей воды в Москве из-за холодов отложили до 20 мая. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Изначально работы должны были стартовать 14 мая. Но из-за резкого похолодания пришлось снова включить отопление, а плановые отключения горячей воды – перенести.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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