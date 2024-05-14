Плановые отключения горячей воды в домах Москвы начнутся 20 мая

Плановые отключения горячей воды в Москве из-за холодов отложили до 20 мая. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Изначально работы должны были стартовать 14 мая. Но из-за резкого похолодания пришлось снова включить отопление, а плановые отключения горячей воды – перенести.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.