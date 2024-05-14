14 мая, 07:15Город
Плановые отключения горячей воды в домах Москвы начнутся 20 мая
Плановые отключения горячей воды в Москве из-за холодов отложили до 20 мая. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Изначально работы должны были стартовать 14 мая. Но из-за резкого похолодания пришлось снова включить отопление, а плановые отключения горячей воды – перенести.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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