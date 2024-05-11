Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра "Полярный"

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Новый культурно-досуговый центр "Полярный" достроят в Южном Медведкове в 2024 году. Он станет уникальным объектом, в котором будут находиться культурные и спортивные пространства, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Внутри здания расположатся репетиционный, камерный и зрительный залы, а также площадки для танцев и спорта. В центре появятся студии фото- и звукозаписи, зона настольных игр, центр технического развития, аудитории прикладного творчества и пространства для временных выставок.

В настоящее время специалисты ведут работы по отделке и монтажу инженерных систем, подчеркнул мэр столицы.

"Планируем и дальше расширять сеть культурно-досуговых центров и школ искусств по всей Москве. Всего в 2024–2026 годах будет введено 12 таких объектов в разных районах столицы", – сказал он.

Ранее Собянин рассказал, что в столице активно реставрируют и реконструируют театры. За 10 лет отремонтировали больше 40 зданий. Как отметил градоначальник, в настоящее время работы ведутся в "Хоре солистов" и Центре театра и кино. Помещения оснастили мультимедийными экранами, современными проекторами, а также в них оборудовали студии звукозаписи, резюмировал мэр.

В Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

В прошлом году в Большом Козловском переулке завершились работы в особняке Рутковских, построенном в XIX веке. На Тверском бульваре отреставрировали дом, известный по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

