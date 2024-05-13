"Звезды советского экрана": дефицит в советском кино

В мае 1987 года журнал "Советский экран" предложил своим читателям взглянуть на такое явление, как дефицит, глазами кинематографиста.

Как Фаина Раневская и Вера Марецкая вместе придумали эпизод про спекулянтов? Чем пожертвовала Нина Гребешкова ради покупки машины? Зачем Светлана Светличная коллекционировала пуговицы? И как Леонид Куравлев пошутил над режиссером Леонидом Гайдаем во время съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".