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18 марта, 15:00

Культура

Кинорежиссер Игорь Угольников рассказал, как собрать идеальный актерский ансамбль

Кинорежиссер Игорь Угольников рассказал, как собрать идеальный актерский ансамбль

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Игорь Угольников раскрыл подробности подбора актерского состава к своим картинам. Кинорежиссер отметил, что проводит жесткий отбор и оценивает харизматичность личности.

Так сложился творческий дуэт Угольникова с актером Сергеем Пускепалисом. Сначала артисты начали совместную работу в киноленте "Позывной "Журавли", позднее планировали продолжить съемки в фильме "По зову сердца". Однако Пускепалис погиб в ДТП в 2022 году. Его роль в итоге сыграл Игорь Угольников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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