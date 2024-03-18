Кинорежиссер Игорь Угольников рассказал, как собрать идеальный актерский ансамбль

Игорь Угольников раскрыл подробности подбора актерского состава к своим картинам. Кинорежиссер отметил, что проводит жесткий отбор и оценивает харизматичность личности.

Так сложился творческий дуэт Угольникова с актером Сергеем Пускепалисом. Сначала артисты начали совместную работу в киноленте "Позывной "Журавли", позднее планировали продолжить съемки в фильме "По зову сердца". Однако Пускепалис погиб в ДТП в 2022 году. Его роль в итоге сыграл Игорь Угольников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.