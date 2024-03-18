Жителям столицы рассказали о культурной программе на 18 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник, 18 марта. В афишу мероприятий вошли выставка, два концерта и кинопоказ. Так, в галерее "K35" горожан приглашают на персональную экспозицию "Ложные воспоминания" петербуржской художницы Натальи Спечинской.

Также в джаз-клубе Игоря Бутмана вечером пройдет совместный концерт музыканта и Московского джазового оркестра, а в Московской консерватории сыграют оперу Джузеппе Верди "Травиата". Кроме того, в столичных кинотеатрах стартовал прокат фильма Сарика Андреасяна "Онегин".

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