Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг во вторник, 12 марта. В афишу вошли две выставки, кинопоказ и концерт.

Так, в галерее ARTSTORY проходит выставка, посвященная 90-летию Михаила Жванецкого. В филиале ММОМА открылась экспозиция Евгения Буравлева "Малая родина". Кроме того, в прокат вышел фильм Сарика Андреасяна "Онегин". А в концертном зале "Зарядье" пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.