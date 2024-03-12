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12 марта, 07:30

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

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Жителям столицы рассказали, как провести досуг во вторник, 12 марта. В афишу вошли две выставки, кинопоказ и концерт.

Так, в галерее ARTSTORY проходит выставка, посвященная 90-летию Михаила Жванецкого. В филиале ММОМА открылась экспозиция Евгения Буравлева "Малая родина". Кроме того, в прокат вышел фильм Сарика Андреасяна "Онегин". А в концертном зале "Зарядье" пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

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