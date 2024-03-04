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04 марта, 13:45

Культура

"Сити": концерты в Москве 8 марта

"Сити": концерты в Москве 8 марта

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Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые состоятся в Москве 8 марта. В этот день можно сходить на концерт японских барабанов и кото в Центральном доме архитектора. Начало – в 15:00.

В Московской консерватории выступит государственный академический симфонический оркестр. Он исполнит музыку Петра Чайковского, Михаила Глинки и Иоганнеса Брамса. Начало – в 19:00.

В большом концертном зале "Зарядье" состоится концерт солистов, хора и оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Начало – 20:00.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культураконцертывидеоЕкатерина Ефимцева
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