"Сити": концерты в Москве 8 марта

Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые состоятся в Москве 8 марта. В этот день можно сходить на концерт японских барабанов и кото в Центральном доме архитектора. Начало – в 15:00.

В Московской консерватории выступит государственный академический симфонический оркестр. Он исполнит музыку Петра Чайковского, Михаила Глинки и Иоганнеса Брамса. Начало – в 19:00.

В большом концертном зале "Зарядье" состоится концерт солистов, хора и оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Начало – 20:00.

Подробнее – в программе "Сити".