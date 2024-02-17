"Раскрывая тайны звезд": Игорь Бочкин

Безоговорочная слава пришла к Игорю Бочкину, когда на телеэкраны вышел сериал "Горячев и другие". Поклонницы заваливали артиста письмами, стерегли его на улице и не уставали признаваться ему в любви. Несмотря на повышенное внимание со стороны женщин, найти настоящую любовь Игорь Бочкин смог только когда ему было уже за сорок.

Игорь и Анна стали родителями, когда ему было 59, а ей – 46. Вместе им пришлось пережить многое, в том числе и клиническую смерть артиста.