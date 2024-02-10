"Тайны души": Андрей Мерзликин, часть 1

Андрей Мерзликин стал невероятно популярным в середине 00-х после выхода фильма "Бумер". "Это его лучшая роль", – говорили многие и ошиблись. На сегодняшний день у Андрея Мерзликина целая галерея сильных драматических ролей в кино и театре.

Заслуженный артист России не перестает удивлять зрителей. В последние годы он занялся изучением жизни и творчества Василия Шукшина. И сегодня на сцене актер возрождает память об этом великом человеке.

На сцене театра "Русская песня" Надежды Бабкиной актерам удалось по-новому сыграть героев из всем известного фильма "Калина красная" режиссера Василия Шукшина. А главную роль вора-рецидивиста Егора Прокудина, решившего после освобождения поехать в село Ясное к Любе Байкаловой, с которой переписывался все время заключения, сыграл Андрей Мерзликин.

Об этом – в программе "Тайны души".