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Новости

08 февраля, 14:45

Город

Мастер-классы по каллиграфии и живописи пройдут в рамках китайского Нового года в Москве

Мастер-классы по каллиграфии и живописи пройдут в рамках китайского Нового года в Москве

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В центре Москвы появится большой танцующий дракон. Инсталляцию установят на Тверской площади в честь празднования китайского Нового года. Увидеть дракона можно с 9 по 18 февраля.

В рамках фестиваля гостей ждут мастер-классы по каллиграфии, китайской живописи и искусству рисования карамелью. Также на творческих занятиях москвичи смогут научиться азам игры на китайских музыкальных инструментах и узнать о традициях китайской чайной церемонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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