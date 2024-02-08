Мастер-классы по каллиграфии и живописи пройдут в рамках китайского Нового года в Москве

В центре Москвы появится большой танцующий дракон. Инсталляцию установят на Тверской площади в честь празднования китайского Нового года. Увидеть дракона можно с 9 по 18 февраля.

В рамках фестиваля гостей ждут мастер-классы по каллиграфии, китайской живописи и искусству рисования карамелью. Также на творческих занятиях москвичи смогут научиться азам игры на китайских музыкальных инструментах и узнать о традициях китайской чайной церемонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.