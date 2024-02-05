"Сити": какие мероприятия, посвященные Китаю, идут в столице

Команда проекта "Сити" составила обзор мероприятий, посвященных празднованию китайского Нового года в Москве. Так, в Музее Востока идет выставка "Искусство Китая", представляющая экспонаты с XVI века до нашей эры. А в 22-м павильоне ВДНХ еще в ноябре 2023 года открылась экспозиция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", показывающая макеты артефактов, обнаруженных в 1974 году.

Кроме того, в театре Терезы Дуровой в пятницу, 9 февраля, состоится спектакль "Три лотоса". По сюжету, в саду императора Древнего Китая растет волшебный лотос, исполняющий желания. При этом жестокий правитель считает, что все чудеса должны принадлежать ему одному.

Подробнее – в программе “Сити”.