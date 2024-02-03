На фестивале тысячи огней горожане смогут больше узнать о культуре стран Азии

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

С 3 февраля по 10 марта в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке пройдет масштабный фестиваль тысячи огней, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости мероприятия смогут посетить концерты, лекции Государственного музея Востока, танцевальные представления и другие тематические мероприятия, которые познакомят с культурой стран Азии.

На время фестиваля главный атриум магазина превратится в уютный китайский городок.Там можно будет прогуляться по его мощеным улочкам и посетить эксклюзивную ярмарку, оформленную по мотивам известных произведений аниме, манги, новелл и видеоигр.

Фестиваль откроет красочное шоу с участием дракона. В выходные и праздники посетителей ждут тематические мастер-классы для детей, презентации произведений традиционной и современной литературы, квесты с розыгрышем призов, шоу японских барабанов, встречи со знаменитыми блогерами и конкурсы косплея.

Каждые выходные фестиваля посвятят отдельным популярным франшизам фильмов, игр и книг. Там пройдут встречи с актерами дубляжа китайской и японской мультипликации, художниками японской манги и китайских маньхуа.

Также состоится познавательная викторина по мотивам вселенной режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки с розыгрышем подарков.

Мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход на них свободный. Отмечается, что этот фестиваль является праздником для разных поколений. Так, если дети познакомятся со странами Азии и их традициями, то родители – с современными культурными течениями.

Ранее сообщалось, что Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Он пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат.

Центральные улицы столицы украсят к китайскому Новому году