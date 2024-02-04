На фестивале тысячи огней горожане смогут больше узнать о культуре стран Азии

В Москве стартовал фестиваль тысячи огней, посвященный китайскому Новому году. Он проходит в Центральном детском магазине на Лубянке с 3 по 10 февраля.

Пространство там превратили в китайский квартал. Гости могут посетить азиатскую ярмарку и увидеть шоу с участием дракона – символа 2024 года. Также в течение недели пройдут чайные церемонии, квесты с розыгрышем призов, конкурсы косплея, выставки художников. Мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 22:00.

9 февраля стартует фестиваль "Китайский Новый год". Главными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Гостей ждут ярмарки китайской еды, мастер-классы по каллиграфии, танцевальные шоу, и многое другое.

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