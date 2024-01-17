Работы по аэрации стартовали на водоемах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы аэрации прудов стартовали в Москве, в ходе мероприятий сотрудники комплекса городского хозяйства насыщают воду кислородом в период холодного времени года. Это нужно для поддержания жизнедеятельности водных обитателей, передает портал мэра и правительства столицы.

Все мероприятия будут проходить до схода сплошного ледяного покрова весной. Проверки городских водоемов становятся более тщательными, если толщина ледяного покрова на них достигает более 10 сантиметров. За этим следят сотрудники ГУП "Мосводосток".

"Для работ подготовили более 300 аэрационных ящиков, мобильные компрессорные установки и ручные коловороты. Каждую пробуренную коловоротом лунку накрывают деревянным аэрационным ящиком красного цвета, который заметен с большого расстояния", – говорится в сообщении.

Такой подход помогает специалистам быстрее обнаружить лунку и избежать ее быстрого замерзания. Также это защищает от случайного попадания в воду горожан, которые выходят на лед.

В период сильных холодов на прудах стартует принудительная искусственная аэрация. Посредством компрессорной установки шлангом под лед нагнетается кислород. Это поддерживает уровень растворенного кислорода даже при большой толщине льда.

Если содержание кислорода останавливается в нижних границах допустимых норм, специалисты лабораторий сообщают об этом в территориальное подразделение ГУП "Мосводосток". Уже после организовывается дополнительное проведение принудительной аэрации.

Прошлой зимой специалисты каждый день работали на 257 водоемах Москвы общей площадью 690 гектаров. Они пробурили свыше 100 тысяч лунок для обеспечения кислородом рыб, микроорганизмов и водных растений.

Ранее Дептранс Москвы предупредил местное население об опасности выхода на открытый лед. В ведомстве уточнили, что для безопасного перемещения одного человека толщина покрытия должна составлять от 7 сантиметров, группы людей – от 25 сантиметров.

Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед