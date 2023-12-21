Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Московские спасатели усилили патруль, чтобы предотвращать возможные происшествия на реках и водоемах в связи с оттепелью. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного городского хозяйства.

"Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно", – объяснил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также специалисты часто осуществляют замеры толщины льда, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. В сообщении предупредили, что на Москве-реке толщина льда достигает порядка 7–15 сантиметров, в заливах и поймах – от 10 до 16 сантиметров, а на внутренних водоемах – 15–22 сантиметра.

В связи с этим жителей столицы также призвали быть внимательнее, следить за детьми и животными во время прогулок рядом с водоемами.

При этом уточняется, что безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

"В зимний период спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час", – заключили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели водохранилища на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений проводят плановую сработку для создания дополнительных свободных емкостей. Это необходимо для того, чтобы во время весеннего паводка и половодья вода не вышла из берегов, отметил Бирюков.



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