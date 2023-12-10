Московские водохранилища перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели водохранилища на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях в настоящее время сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающих столицу водой, переведены на зимний режим работы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники гидротехнических сооружений проводят плановую сработку для создания дополнительных свободных емкостей. Это необходимо для того, чтобы во время весеннего паводка и половодья вода не вышла из берегов.

Благодаря работе специалистов талые воды с водосборных территорий площадью 50 тысяч "квадратов" попадут в водохранилища. Ежедневно из них в город поступает 2,8 миллиона кубометров воды.

В зимний период сотрудники гидроузлов проводят снегомерные съемки. Это позволяет спрогнозировать масштаб предстоящего половодья и скорректировать работу сооружений.

Ранее в Москве завершили основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Модернизация объекта началась в 2013 году. Сейчас Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам.



Московские водохранилища перешли на зимний режим работы