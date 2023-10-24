Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реконструкцию прудов завершили в Покровском парке на юге Москвы. С 2008–2009 годов там накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья. Береговая полоса была не укреплена должным образом, поэтому прибрежные грунты сползали в акваторию", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистили от донных накоплений, сделали ложе и песчаное дно, укрепили береговую полосу щебнем и галькой, обустроили зоны биоплато и высадили около 32 тысяч растений.

Благодаря реконструкции удалось увеличить эффективность системы очистки вод, сформировать комфортные условия для птиц и рыб, а также сделать водоемы современными местами отдыха.

Специалисты регулярно проверяют московские водоемы. Список объектов составляют ежегодно.

Ранее Сергей Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки. Это позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Такие работы проведут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

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