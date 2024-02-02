Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве создали официальную схему трамвайной сети города. В скором времени первые экземпляры появятся на станциях метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В столице развитая сеть трамваев – они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме", – отметил он.



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Кроме того, на схеме обозначили линии метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, вокзалов, причалов электросудов и кольцевых автомагистралей. Вместе с тем на ней появились парки, реки и достопримечательности. По словам мэра, на схему были нанесены и средние интервалы движения трамваев, присвоены цвета всем трамвайным линиям, а также отмечены маршруты, которые проходят по живописным местам Москвы.



Ранее сообщалось, что летом 2024 года компания "Российские железные дороги" запустит на Московском центральном кольце (МЦК) частично беспилотный поезд. Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного поезда. Задачу планируется реализовать в 2026 году.

Более того, в течение двух лет в Москве может появиться беспилотный трамвай. В привычной кабине водителя не будет человека. Транспорт будет курсировать по путям полностью самостоятельно, сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.



Москвичам рассказали, когда на МЦК запустят беспилотные поезда