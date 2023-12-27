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27 декабря, 14:56

Транспорт

Беспилотный трамвай появится в Москве в ближайшие два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспилотный трамвай может начать ходить по маршрутам в Москве в ближайшие два года, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Мы в следующем году планируем и работаем над автономным ходом трамваев. Задача – запустить беспилотный трамвай – там вообще не будет человека, трамвай будет полностью сам двигаться", – объяснил он.

По его словам, эту задачу хотят успеть выполнить за 2024–2025 годы.

Ранее в Москве начал курсировать трамвай "Татра Т3". Транспорт, украшенный в новогодней тематике со световой инсталляцией, будет перемещаться по городу до 24 января.

"Татра Т3" не предназначен для пассажиров, однако в нем будут перевозить праздничных снеговиков. Поезд можно увидеть каждый день с 16:00 до поздней ночи.

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