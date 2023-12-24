Число поездок в трамваях Москвы выросло почти на 20% за год

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За год среднее количество поездок в московских трамваях в сутки увеличилось почти на 20%. По будням на таком виде транспорта совершается около 600 тысяч поездок, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Современные трамваи являются тихими, плавными, просторными и удобными. Так, в трамвае "Витязь-Москва" присутствует до 70 сидячих мест, а всего он может вместить до 260 человек. В салоне столичных трамваев есть разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны и система климат-контроля.

"Московские трамваи – экологичные, быстрые и надежные. Наши низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны удобны для всех пассажиров", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 2017 года специалисты обновили уже 95% парка. В ноябре этого года на трамваях совершалось до 650 тысяч поездок.

Ранее регулярный речной электротранспорт Москвы внесли в Книгу рекордов России. Проект удостоился сразу двух сертификатов – российского и международного. Регулярный речной транспорт ввели на маршруте Киевский – Сердце Столицы полгода назад. С момента запуска им воспользовались свыше 325 тысяч раз. Кроме того, транспорт вызвал интерес у иностранных туристов.

До этого в столицу прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Причалы изготовили в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произвели в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность.

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