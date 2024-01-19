Частично беспилотный поезд запустят на МЦК летом 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летом 2024 года компания "Российские железные дороги" запустит на Московском центральном кольце (МЦК) частично беспилотный поезд. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А", – цитирует его ТАСС.

Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного поезда. Задачу планируется реализовать в 2026 году.

Более того, в течение двух лет в Москве может появиться беспилотный трамвай. В привычной кабине водителя не будет человека. Транспорт будет курсировать по путям полностью самостоятельно, сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.



Москвичам рассказали, когда на МЦК запустят беспилотные поезда