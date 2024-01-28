В Московском парке показали, как панда Катюша относится к своему вольеру

Директор столичного зоопарка Светлана Акулова показала, как панда Диндин безуспешно пытается переправить дочь Катюшу к себе в большой вольер. Сначала кажется, что маленькая панда сдалась и подчинилась происходящему, но в какой-то момент она стала сопротивляться и в итоге, кувыркаясь, вернулась в свой вольер.

Ранее в зоопарке показали, как панда Катюша помогла убрать свой вольер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.