Врач Сысоева: грязная голова может стать причиной головной боли

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Причиной головной боли может стать грязная кожа головы, заявила РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

По ее словам, боль может возникнуть из-за накопления кожного сала, продуктов жизнедеятельности организмов и загрязнений, раздражающих нервные окончания и ухудшающих микроциркуляцию.

Регулярное и правильное мытье головы способствует поддержанию здоровья кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, улучшает общее самочувствие и концентрацию внимания, отметила специалист.

Однако, предупредила Сысоева, чрезмерно частое мытье агрессивными средствами может нарушить защитный барьер кожи, привести к сухости и раздражению.

Ранее парикмахер Мария Бурланкова рассказала, что большое количество стайлинговых средств на коже головы может привести к выпадению волос. Избыток косметики создает барьер, который мешает воздухообмену и блокирует волосяные фолликулы, объяснила она.