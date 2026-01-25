Axios: переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса, ЗАЭС и шагов для деэскалации

Фото: depositphotos/JaneUK

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби касались территорий Донбасса, статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также шагов по деэскалации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

При этом отмечается, что все эти вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров. Следующая встреча делегаций состоится в воскресенье, 1 февраля.

Первая часть трехсторонних переговоров с участием России, США, Украины прошла 23 января. Как передавали СМИ со ссылкой на представителей Белого дома, встреча оказалась результативной.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что в центре обсуждения должен был находиться вопрос Донбасса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продолжается и имеет поступательное движение.

Следующий этап переговоров по Украине прошел 24 января. По информации журналистов, американские участники в ходе диалога проявили значительную сдержанность.

Позже Зеленский вновь сообщил, что участники успели обсудить широкий круг тем, и охарактеризовал беседу как конструктивную. Он подтвердил готовность Украины к проведению следующего раунда переговоров.