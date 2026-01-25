Politico: США стремятся укрепить доверие между РФ и Европой путем деэскалации

Фото: depositphotos/Alexis84

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает деэскалацию как способ восстановления доверия в отношениях между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, текущий уровень недоверия между РФ и Европой является значительным. Целью Вашингтона является создание фундамента для "новой парадигмы", которая могла бы позволить начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в политических кругах ЕС нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией. Даже страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с Владимиром Путиным.

Отмечается, что среди наиболее активных сторонников нового дипломатического урегулирования числятся Франция, Германия и Италия. Для этих государств ключевым вопросом становятся не принципиальная возможность, а конкретные условия и время начала контактов.