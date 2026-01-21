Форма поиска по сайту

21 января, 16:07

Политика

Дмитриев заявил, что "вассалы" США оказались перед трудным выбором

Фото: kremlin.ru

"Вассалы" США в Европе находятся перед трудным выбором, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал об этом на своей странице в Х, передает News.ru.

Данное заявление стало комментарием к высказыванию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – немного другое. Именно этом Дмитриев назвал "трудным выбором".

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен назвал маловероятным нападение США на Гренландию, однако заявил о плане Б при попытке захвата страны военным путем.

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии. По его словам, остров должен находиться под контролем США, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне этих заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

При этом позже США отправили военные самолеты в Гренландию по согласованию с властями Дании. Они примут участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.

