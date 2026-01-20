США отправили военные самолеты в Гренландию

Фото: ТАСС/AP/Jim Watson

Соединенные Штаты отправили военные самолеты в Гренландию по согласованию с властями Дании. Об этом сообщила пресс-служба командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X.

Самолеты командования направляются на американскую космическую базу Питуффик. Они примут участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.

Операции проводятся в рамках оборонного сотрудничества Штатов, Канады и Королевства Дания. На это получены все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии уведомлено о планах.

В NORAD подчеркнули, что подобные оборонные операции регулярно проводятся на Аляске, в Канаде и на материковой части США.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в НАТО фактически заморозили обмен критически важными разведданными с США на фоне ситуации с Гренландией. Предложенная американским президентом Дональдом Трампом идея "захвата" датской автономии вызвала глубокий раскол в Североатлантическом альянсе.