Эксперт Ансталь: страны Азии больше всего востребованы у россиян для "зимовки"

"Зимовка" за рубежом набирает популярность среди россиян, рассказали эксперты. Куда отправиться в холодное время года и при этом сэкономить, разбиралась Москва 24.

Популярные направления

"Зимовка" в теплых странах становится все популярнее среди россиян, отметила в беседе с Москвой 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

"Туристы выбирают место, учитывая сезонность, стоимость инфраструктуры, возможности для удаленной работы, а также визовые условия. Чаще всего это азиатские направления: Таиланд, Вьетнам, Индонезия (в основном Бали) и Шри-Ланка. Реже – Египет, Турция или ОАЭ", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в основном предпочтение отдается Азии из-за удобства и логистической понятности для длительного пребывания. Причем Таиланд является самым распространенным вариантом благодаря безвизовому въезду на 60 дней с возможностью продления еще на 30. Внутри страны часто выбирают Пхукет, реже – Паттайю или Самуи, перечислила специалист.

В свою очередь, Вьетнам предлагает безвиз на 45 дней, а при желании можно оформить разрешение на 3 месяца, напомнила она. По словам эксперта, здесь популярны такие направления, как Фукуок, Дананг и Нячанг. На Бали же виза выдается на 30 дней с возможностью продления еще на 30, а некоторые оформляют бизнес-визу на несколько месяцев, отметила Ансталь.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер В среднем комфортное проживание, питание и транспорт на одного человека обходятся в 1,5–2 тысячи долларов в месяц без учета стоимости виз и перелетов. Нужно учесть, что самые дорогие месяцы из-за высокого спроса – декабрь и январь, поэтому для экономии лучше планировать поездку на конец ноября или ранее, чтобы найти более выгодные варианты.

При этом консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер в беседе с Москвой 24 объяснила, что Вьетнам часто оказывается наиболее экономичным вариантом для "зимовки" благодаря низким ценам на аренду жилья, продукты и питание в кафе, где стоимость еды сопоставима с самостоятельной готовкой. Также она порекомендовала рассмотреть Камбоджу с ее невысокой стоимостью жизни.

"Основной сложностью и значительной статьей расходов является перелет: практически все рейсы из Москвы в эти страны осуществляются с пересадками. Средняя стоимость билета туда-обратно с одной стыковкой составляет около 60 тысяч рублей на человека. Иногда можно найти акционные предложения за 40–45 тысяч рублей, но они обычно предполагают неудобные длительные стыковки или две пересадки", – отметила эксперт.

Еще одним подходящим направлением она назвала Малайзию, в частности Куала-Лумпур, где также доступные цены на жилье. Большим преимуществом этого региона является прекрасно развитая транспортная сеть, позволяющая путешествовать между разными азиатскими странами. Стоимость таких внутренних перелетов – примерно 10–15 тысяч рублей туда-обратно на человека, рассказала Друкер.

По ее словам, стоимость проживания в Азии сильно варьируется в зависимости от предпочтений. Квартиру или апартаменты на месяц можно найти за 60–80 тысяч рублей. Проживание в хорошем отеле обойдется в 7–8 тысяч рублей в сутки, а аренда виллы – от 10–15 тысяч, привела цифры эксперт.





Евгения Друкер консультант по путешествиям, тревел-блогер Питание в азиатских странах отличается доступностью. По опыту – средняя стоимость обеда в ресторане составляет 300–500 рублей на человека. Общие затраты на "зимовку" сильно зависят от индивидуальных предпочтений, состава компании и выбранного уровня комфорта. В бюджетных странах, таких как Вьетнам, можно уложиться до 100 тысяч рублей в месяц, включая питание.

Эксперт добавила, что некоторые путешественники значительно сокращают расходы, арендуя скромные комнаты и совмещая отдых с удаленной работой, что делает длительную зимовку еще более доступной.

"Также появился безвизовый режим с Китаем, но здесь большой вопрос, захотят ли там оставаться из-за достаточно специфической местной кухни, которая нравится не всем. К тому же "зимовка" обойдется значительно дороже, чем в Таиланде или Вьетнаме: только билет на остров Хайнань с багажом стоит около 70 тысяч рублей, а аренда скромной квартиры в центре Пекина на 2 недели может обойтись в 80 тысяч", – поделилась эксперт.

Помимо этого, она порекомендовала рассмотреть такие направления, как Лаос или Шри-Ланка, куда иногда предлагаются авиабилеты по приемлемой цене.

"Сингапур и Мальдивы относятся к более дорогим направлениям и подходят скорее для кратковременного отдыха. Турция также может рассматриваться как вариант для зимовки благодаря доступным ценам на аренду жилья. Но стоит помнить, что в зимние месяцы там нет пляжного сезона – погода скорее осенняя, прохладная. Для тех, кто хочет тепла и солнца, предпочтительнее азиатские направления", – сказала Друкер.

При этом она добавила, что некоторые рассматривают для подобных целей город Кейптаун в ЮАР, где действует безвизовый режим на ограниченное количество дней. Однако, по словам эксперта, там есть вопросы в плане безопасности.

Говоря о необходимых документах, которые важно взять с собой, эксперт назвала стандартный набор: загранпаспорт и свидетельства о рождении детей, если они есть. Также при въезде во все азиатские страны необходимо заполнять иммиграционную декларацию, плюс обычно требуется сканирование паспорта и сдача отпечатков пальцев, предупредила Друкер.

При этом крайне важно заранее изучить особенности страны назначения: местные обычаи, религиозные нормы, правила поведения.

"Например, в Китае не принято давать чаевые, в Сингапуре запрещен импорт жевательной резинки, а в мусульманских странах есть определенные требования к одежде", – обратила внимание она.

Грамотное планирование

Первое, что посоветовали сделать эксперты для организации поездки, – забронировать жилье. По словам Наталии Ансталь, на долгий срок выгоднее снимать апартаменты или виллу через популярные сервисы или местные сообщества. Это дешевле отеля и дает больше свободы, позволяя готовить самостоятельно и жить в своем ритме.



международные водительские права (российские подходят). Если турист не любит ездить таким способом, проще пользоваться такси.

Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер В плане транспорта стоит учесть, что, например, в Азии чаще передвигаются на байках, а не машинах. Для аренды байка потребуются(российские подходят). Если турист не любит ездить таким способом, проще пользоваться такси.

Она добавила, что также понадобится местная сим-карта или eSIM – ее можно купить в аэропорту (но это дороже) или в городе. Плюс стоит посмотреть рекомендации, какие приложения для такси и доставки еды стоит установить.

Также специалист призвала помнить, что в большинстве случаев российские банковские карты за рубежом не работают. Но есть варианты: переводить деньги через посредников (многие русские, живущие в Азии, наладили такой сервис), получить карту зарубежного банка или брать с собой достаточную сумму наличных для обмена на местную валюту.

Говоря о документах, стоит обратить внимание на срок действия загранпаспорта, который должен соответствовать правилам въезда в выбранную страну (от 1 до 6 месяцев). Если время истекает, лучше обновить документ заранее, посоветовала тревел-блогер.

"Также рекомендуется оформить медицинскую страховку, которая покроет возможные заболевания и несчастные случаи, особенно если планируется арендовать транспорт. Кроме того, многие страны (например Таиланд и Индонезия) на границе требуют наличие обратного билета. Поэтому можно использовать так называемую бронь или взять возвратный билет, который при необходимости получится обменять на более поздние даты", – рассказала специалист.

Кроме этого Ансталь отметила, что перед поездкой стоит заранее подготовить квартиру во избежание проблем. В первую очередь необходимо перекрыть воду, газ и электричество, а также отключить от сети электроприборы. Холодильник следует заранее разморозить, иначе есть риск протечек или вовсе выхода из строя.

Также обязательно надо проверить все окна и убедиться, что они надежно закрыты. К тому же стоить убрать все скоропортящиеся запасы продуктов. Если же есть такая возможность, нужно попросить кого-то (например родственника, друга или соседа) присмотреть за квартирой во время своего отсутствия, заключила Ансталь.

