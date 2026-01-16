Психолог Шаповалова объяснила популярность тренда на одиночные путешествия

Треть россиян будущей весной предпочли отдыхать в одиночестве, рассказали эксперты. О том, что стоит сделать, чтобы поездка прошла безопасно, и чем такой вид отдыха полезен для психики, в материале Москва 24.

Соло-туристы

Москва стала самым популярным городом России для весенних поездок в 2026 году: на столицу уже приходится 16,3% заказов по стране, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по планированию путешествий.

По данным аналитиков, второе место занял Санкт-Петербург с долей путешественников 15,4%. Замыкает тройку Казань (7,1%).



Кроме того, по данным исследования, весной россияне планируют более короткие поездки: средняя продолжительность бронирования составляет 3,2 дня (в 2025 году – 3,8 дня).





данные исследования При этом отели путешественники выбирают примерно той же ценовой категории – около 9 тысяч рублей в сутки. Зато на 19% выросло количество соло-туристов: 31% всех отельных бронирований приходится на одного человека.

Как отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, одиночные путешествия стали заметным трендом, часто связанным с возможностью удаленной работы. В том числе, в формате, когда деловая поездка совмещается с отдыхом.

При этом эксперт подчеркнул, что в подобных путешествиях необходимо соблюдать основные правила безопасности.

"Перед выездом обязательно сообщите близким подробный маршрут и сроки возвращения, а также убедитесь в наличии стабильной сотовой связи в конкретном месте пребывания. Если это поход в горы, необходимо подать заявку на маршрут в МЧС и, конечно, адекватно оценивать свои силы и категорию сложности трассы", – предупредил он.

При поездках за границу Горин посоветовал встать на консульский учет и использовать официальное приложение МИД для получения предупреждений. Кроме того, нужно изучить местные законы и обычаи.

"По статистике РСТ, по России путешествуют самостоятельно примерно 70–80% туристов, около 30% делают это с помощью туроператоров. За границей же, наоборот, 70% выезжает в пакетных турах и 30% – самостоятельно", – отмечает эксперт.

Горин добавил, что, когда речь идет об иностранной поездке, соло-путешественники часто покупают туры у компаний, ведь так можно попасть на акции раннего бронирования, специальные цены на перелеты, отели и экскурсии. В то время как отдельная покупка билета, по его словам, порой сравнима со стоимостью турпакета в ту же страну и в этот же отель.

Эксперт уточнил, что наиболее выгодные страны для пакетного отдыха – Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай, Куба и Шри-Ланка.

Возможность найти любовь

Рост популярности путешествий в одиночку может объясняться прагматичными причинами: например, возможностью не зависеть от чужих планов, самостоятельно выбирать маршрут и формат отдыха, ни с кем его не согласовывая. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

Эксперт отметила, что с психологической точки зрения тренд отражает общую тенденцию – люди стали меньше подстраиваться под ожидания окружающих и реже беспокоиться о том, что скажут другие.





Полина Шаповалова психолог Эта внутренняя свобода позволяет наслаждаться поездками, не ограничивая себя стереотипами.

Кроме того, Шаповалова подчеркнула, что одиночные путешествия дают возможность полностью отключиться от рутины, временно разорвать связь с привычным окружением, задачами и проблемами. Такая перезагрузка, по ее мнению, полезна для психики, помогает качественно отдохнуть и восстановить силы.

"В то же время рост числа одиноких путешественников может отражать и современные социальные тенденции, такие как увеличение количества живущих в одиночестве", – подчеркнула эксперт.

Однако Шаповалова уверена, что соло-путешествия не обязательно означают изоляцию.

"Для многих это возможность познакомиться с новыми людьми, обрести друзей или даже встретить любовь", – уверена она.

Специалист считает, что в непринужденной атмосфере, разделяя впечатления с новыми знакомыми, многие заводят крепкие дружеские связи.

