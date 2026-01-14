Форма поиска по сайту

14 января, 19:33

Общество
Психолог Никулин рекомендовал сочетать "сонный туризм" с полным инфодетоксом

Проспать отпуск: почему тренд на "сонный туризм" набирает популярность

Тренд на "сонный туризм" станет еще популярнее в России в 2026 году, предположили в Госдуме. Почему такой формат отдыха настолько актуален и какую пользу он приносит, разбиралась Москва 24.

Сонный отдых

Фото: 123RF.com/yacobchuk

В 2026 году в России ожидается рост числа путешествий, ориентированных на здоровый сон, отметил в разговоре с ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, такие поездки неожиданно стали востребованны еще в 2025 году.

В 2026-м тренд сохранится и развиваться будет в двух направлениях: в более тщательном обустройстве средств размещения (спальные комнаты, звукоизоляция, матрасы и подушки) и появлении новых мест отдыха – в России можно позволить себе не объединять в одном месте шумный курорт и велнес-индустрию.
Сангаджи Тарбаев
глава комитета Госдумы по туризму

При этом, по словам Тарбаева, такой тренд стал своеобразным ответом на недостаток отдыха, и аудиторией таких путешествий может стать все трудоспособное население страны. Это связано с тем, что сотрудники нередко задерживаются на работе, выполняя трудные задачи, а при таком режиме требуется глубокое восстановление организма.

С свою очередь, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 30% населения сталкиваются с нарушениями сна.

Ранее в Сети завирусился еще один необычный тренд отдыха среди зумеров – санаторинг. Он объясняется возвращением ценностей из советской эпохи, а также желанием молодежи провести время с пользой для здоровья, отдохнув от городского стресса.

Помимо этого, молодые люди практикуют еще один нестандартный метод восстановления – уезжают в монастыри, чтобы в тишине поразмышлять о смысле жизни. Такой формат перезагрузки также предполагает строгий распорядок дня с молитвами и послушанием, бесплатное проживание, питание и участие в службах. По мнению психологов, этот метод помогает справиться с выгоранием, обрести себя как личность и найти ответы на важные вопросы.

Специальное место

Фото: 123RF.com/sawatburarat

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова связала тренд на "сонный туризм" с желанием побыть в тишине.

Такой отдых можно сравнить с хорошим спа или массажем. Именно поэтому отели создают специальные тихие зоны, где нет детей и шумных компаний, чтобы получилось по-настоящему отдохнуть, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Сейчас же появилась возможность хорошо выспаться в специально подготовленном пространстве – с особым постельным бельем, шторами блэкаут, матрасами, подушками, где все продумано до мелочей, даже стены выкрашены в спокойные, расслабляющие цвета.
Наталия Осипова
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА)

Есть и другая, более необычная альтернатива – иногда путешественники специально берут билеты на поезд в купе высокого класса, например, из Москвы до Хабаровска или Иркутска и просто спят, рассказала специалист.

Что касается направлений "сонного туризма", то в России их можно найти на Красной поляне, в ряде отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и других городах. Часто в таких проектах участвуют и медицинские клиники, что добавляет отдыху профессиональный, оздоровительный подход. Как правило, этот вид туризма предлагается в сегменте дорогих отелей, отметила Осипова.

"Если говорить о зарубежном опыте, в Турции или на Мальдивах такая практика существует давно", – добавила эксперт.

Тем, кто решит посвятить отпуск такому времяпрепровождению, Осипова посоветовала организовать отдых через туроператора или турагента, так как онлайн-платформы не всегда позволяют учесть все важные детали. При выборе стоит обращать внимание не только на цену, но и на то, сотрудничает ли отель с медицинскими клиниками.

В свою очередь, психолог Константин Никулин отметил другую важность "сонного туризма" – это смена локации.

"Для многих, особенно после перехода на удаленную работу, дом давно не ассоциируется с отдыхом. Поэтому смена обстановки подразумевает, что мозг начинает воспринимать новое место совершенно иначе и получает возможность приобрести другой опыт, в том числе и в отдыхе", – отметил психолог.

Не стоит забывать и о колоссальной нагрузке на нервную систему, которая идет от непрерывных потоков информации. Даже если человек не работает с ней напрямую, он может просто читать новости, смотреть видео, думая, что таким образом отдыхает. На самом же деле мозг продолжает работать, что мешает устроить себе полноценный информационный детокс, объяснил эксперт.

Кроме того, переезд в новое место и отсутствие дел там дает возможность полностью отключиться. Я бы даже рекомендовал не брать с собой телефон или взять вместо него кнопочный, чтобы совместить "сонный туризм" с полным инфодетоксом, потому что это хорошо перезагружает нервную систему. В городской суматохе и привычном ритме сделать это каким-либо другим способом очень сложно – информационный шум все равно сохраняется.
Константин Никулин
психолог

Нет ничего плохого в том, чтобы по желанию разнообразить досуг, отметил эксперт. Например, выраженным интровертам достаточно побыть у моря. При этом есть и те, кто сидят в одиночестве в отеле, смотрят из окна и признаются, что это лучший отдых – ни экскурсий, ни суеты, ни беготни. И это тоже вариант нормы, заключил психолог.

Старкина Маргарита

обществоистории

