14 января, 13:24

Туризм
Эксперт Осипова: "Роза Хутор" и некоторые отели в Москве подходят для "сонного туризма"

Эксперт назвала направления для "сонного туризма" в России

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" и ряд отелей в Москве и Санкт-Петербурге подходят для "сонного туризма" в России. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ранее глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что в 2026 году ожидается рост популярности "сонного туризма". Это направление ориентировано на путешествия с целью улучшения качества сна. Он отметил, что "сонный туризм" продолжит развиваться в совершенствовании условий размещения и создании новых, специализированных зон отдыха.

"В России это "Роза Хутор", ряд отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и других городах. Часто в этих проектах участвуют и медицинские клиники, что добавляет отдыху профессиональный, оздоровительный подход", – уточнила Осипова.

Эксперт объяснила тренд тем, что многие люди в нынешнее время хотят побыть в тишине. Некоторые даже специально берут билеты на поезд в купе высокого класса и просто спят.

При этом, по словам Осиповой, сам отдых можно сравнить с хорошим спа или массажем. Сейчас появилась возможность отдохнуть в специально подготовленном пространстве, где даже стены выкрашены в расслабляющие цвета. Здесь предоставляется особое постельное белье и шторы блэкаут.

"Как правило, такой вид туризма предлагается в сегменте дорогих отелей. Если говорить о зарубежном опыте, в Турции или на Мальдивах такая практика существует давно. Организовать отдых лучше через туроператора или турагента, так как онлайн-платформы не всегда позволяют учесть все важные детали", – пояснила специалист.

Осипова подчеркнула, что при выборе стоит обращать внимание на то, сотрудничает ли отель с медицинской клиникой.

Ранее сообщалось, что маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов к его 60-летию, которое наступит в 2027 году.

В обновленный маршрут включат Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области, села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, Нижний Новгород, Выксу и Городец в Нижегородской области.

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало туристам оформлять страховку с высоким покрытием

