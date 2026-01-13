Российских туристов призвали оформлять страховку перед поездкой в Таиланд

Фото: depositphotos/anekoho

Российское посольство в Бангкоке призвало туристов из РФ перед поездкой в Таиланд оформлять страховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале диппредставительства.

Рекомендации связаны с инцидентами, в том числе со смертельным исходом, с участием российских путешественников.

"Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях", – пояснили в посольстве.

Российские дипломаты посоветовали оформлять страховку на весь срок пребывания в Таиланде, внимательно проверять покрытие активных видов отдыха, а также иметь при себе контактные данные страховой компании.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла при столкновении туристического катера и рыболовного траулера у берегов Пхукета. В момент аварии на борту катера находились 52 иностранных туриста, включая россиян, и три члена экипажа.

Позже генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов уточнил, что после ЧП в больницы доставили 23 гражданина России. Им оказывается медпомощь.