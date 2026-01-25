В Госдуме предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий

Фото: Москва 24/Анна Селина

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о возвращении бесплатного первого высшего и среднего специального образования для ряда критически важных профессий. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его мнению, первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается Россия. Депутат выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.

Ранее в Госдуме предложили ввести для студентов 13-ю стипендию. Письмо с соответствующей инициативой на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

По ее словам, действующие размеры стипендий не покрывают базовые расходы студентов и существенно ниже величины прожиточного минимума.