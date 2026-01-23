Эксперт Сафонов призвал не торопиться с покупкой жилья в начале 2026 года

Эксперты порекомендовали россиянам не откладывать покупку жилья из-за ожидаемого роста цен. Стоит ли желающим обзавестись недвижимостью поторопиться, разбиралась Москва 24.

Лучше поспешить?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель центра оформления недвижимости Ирина Нигматуллина посоветовала покупателям недвижимости в России не затягивать с решением о приобретении. По ее мнению, цены на жилье продолжат уверенный рост в 2026 году, а предложение наиболее ликвидных объектов на рынке ограничено, сообщает "Газета.ру".





Ирина Нигматуллина руководитель центра оформления недвижимости В 2026 году заметнее всего может подорожать элитная недвижимость, особенно в крупных мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург. Существенный рост цен возможен и в сегменте загородной недвижимости.

Как отметила Нигматуллина, также на вторичном рынке быстрее всего будут расти в цене ликвидные квартиры с современным ремонтом в престижных районах. В целом эксперт ожидает увеличения стоимости недвижимости примерно на 10%.

При этом особое внимание она рекомендовала обратить на районы с активным развитием транспортной и социальной инфраструктуры. В частности, в ТиНАО (Коммунарка, Внуково) цены уже растут, а открытие станции "Десна" в перспективе может поднять стоимость жилья на близлежащих территориях на 10–20%.

Ранее стало известно, что в 2026 году платеж по рыночной ипотеке за однокомнатную квартиру в российских мегаполисах может снизиться на 21,7%, до почти 58 тысяч рублей. По данным СМИ, это произойдет, если ставки упадут с нынешних 21% до прогнозируемых 16%.

Наиболее значительно снизятся платежи в Москве: с почти 205 тысяч рублей до 160 тысяч в месяц. Кроме того, платежи могут уменьшиться примерно на 25 тысяч в Санкт-Петербурге, на 21 тысячу – в Казани и на более чем 16 тысяч – в Нижнем Новгороде.

Маркетинг или истина?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По мнению риелтора и эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, в целом у призывов к срочной покупке жилья есть рациональное объяснение. Она пояснила в беседе с Москвой 24, что в ряде случаев это может быть оправданной стратегией.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости В первую очередь она связана с поведением рынка в ликвидных, востребованных локациях: цены там не демонстрируют снижения, а наиболее интересные предложения с хорошими планировками и удачным расположением действительно уходят быстро.

Эксперт уточнила, что фактически происходит вымывание лучших лотов, а ожидать, что на их месте появятся аналогичные по качеству и цене, не стоит.

"Есть и более конкретные временные факторы. Например, возможные изменения в условиях семейной ипотеки, которые сейчас активно обсуждают, в том числе в вопросе ставок", – добавила она.

Говоря про ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки и, как следствие, ставок по коммерческим кредитам, Перескокова отметила, что это возможно, но точные сроки и динамика снижения неизвестны.

При этом ключевой фактор решения о приобретении – цена самого объекта – в крупных городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Краснодар, нет тенденции к падению, заключила риелтор.

В то же время доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, напротив, высказал мнение, что призывы поторопиться с покупкой больше похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов, чем на отражение реальной рыночной конъюнктуры.

"Сегодня рынок скорее перегружен предложением, а потребительский спрос, особенно при высоких ставках по ипотеке, остается ограниченным. Поэтому говорить об ажиотаже и дефиците качественных объектов преждевременно", – разъяснил он в беседе с Москвой 24.

Кроме того, при принятии решения о покупке эксперт предложил разделять два типа покупателей. Первые – те, у кого есть вся сумма для расчетов наличными.

"В этом случае торопиться действительно не стоит. Нужно тщательно и без спешки изучать рынок, особенно вторичный, где зачастую можно найти более выгодные предложения, чем в новостройках. Главное здесь – юридическая чистота сделки: проверка обременений и прав всех собственников, включая супругов и несовершеннолетних детей", – добавил он.

Вторая и, вероятно, более многочисленная категория – те, кто планирует брать ипотечный кредит. Для них стратегия ожидания, по словам Сафонова, может быть гораздо выгоднее.





Александр Сафонов доктор экономических наук Центральный банк уже начал цикл снижения ключевой ставки, и этот процесс, по всей видимости, продолжится. Снижение ставки напрямую удешевит кредит, а значит, и общую стоимость квартиры, если считать совокупные выплаты банку.

Поэтому, ожидая дальнейшего снижения ставок, такой покупатель может существенно сэкономить, даже если номинальная стоимость объекта не изменится.

"Что касается динамики самих цен, то резкого роста в ближайшей перспективе я не вижу. Напротив, возможно небольшое снижение или стагнация, особенно в сегменте неликвидных объектов", – сказал Сафонов.

Кроме того, некоторые продавцы могут пойти на уступки, чтобы быстрее избавиться от имущества, содержание которого обходится дорого. Давление на цены оказывает и избыточное предложение на рынке, добавил он.

Эксперт призвал россиян не поддаваться эмоциям. По его мнению, вместо спешки необходим взвешенный анализ, акцент на юридической безопасности сделки и расчет на постепенное удешевление кредитных ресурсов в ближайшем будущем.