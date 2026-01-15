Риелтор Апрелев объяснил тренд на востребованность малометражных квартир

В Москве вырос спрос на небольшие квартиры в сегменте бизнес-класса, сообщили СМИ. Какие тренды на покупку недвижимости актуальны сейчас и чем объясняется тенденция на уменьшение метража жилплощади, разбиралась Москва 24.

Тренд на "сжатие"

Спрос на компактные квартиры площадью до 40 квадратных метров в проектах бизнес-класса Москвы вырос в 1,8 раза по итогам 2025 года. К такому выводу пришли аналитики девелоперской компании, исследовавшие эволюцию предпочтений покупателей с 2020 года, сообщает газета "Известия".

По данным исследования, начиная в августе 2025-го динамика сделок с малыми квартирами в бизнес-классе устойчиво опережала показатели аналогичного периода прошлого года на 76%. При этом наиболее мощный рост зафиксировали в ноябре, когда спрос подскочил на 83% относительно того же месяца 2024 года. А за пять лет доля таких квартир в общем объеме продаж бизнес-класса выросла с 17% в ноябре 2020 года до 42% в ноябре 2025-го, отметили аналитики.

Аналогичный, хотя и менее выраженный тренд зафиксировали в премиальном сегменте: после отрицательной динамики в начале прошлого года, в ноябре 2025-го спрос на компактные форматы резко вырос. Доля квартир до 40 квадратных метров в продажах за пять лет увеличилась с 1–7% до 19%.

Как пояснила руководитель одного из аналитических центров Марина Грицкова, ключевой причиной является смена приоритетов клиентов.





Марина Грицкова руководитель аналитического центра Сегодня клиент с бюджетом сегмента бизнес и премиум предпочитает инвестировать в статус локации и качество среды, а не в избыточную площадь. Дополнительным важным стимулом спроса на небольшие квартиры выступает желание успеть оформить семейную ипотеку, условия которой идеально соответствуют стоимости жилья подобного формата.

По ее словам, компактная квартира в престижной многоэтажке стала востребованным форматом для деловых людей, живущих на два города, или "стартовым капиталом" для молодежи, превратившись из нишевого продукта в высоколиквидный актив.

Ранее стало известно наиболее выгодное время для покупки квартиры в 2026 году. По словам эксперта по финансам Дмитрия Трепольского, им может оказаться лето. Есть вероятность, что к этому периоду ключевая ставка снизится до 12–13%. Это сделает ипотеку дешевле, в то время как цены на жилье еще не успеют вырасти вслед за спросом, объяснил специалист.

Квартиры для молодых?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тренд на снижение метража жилья наблюдается давно и обусловлен, в первую очередь, экономическими факторами. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Если, например, в 2003 году в сегменте бизнес-класса и премиум строили квартиры по 250–280 квадратных метров, то сейчас планка опустилась до 150, и даже такие площади воспринимаются как большие", – пояснил он.

Эксперт уточнил, что процесс усиливается в периоды падения спроса, как сейчас, когда ипотека остается малодоступной для большинства граждан.

"Поэтому, в частности, прогнозы о росте цен на вторичное жилье в первом квартале выглядят необоснованными. Без увеличения спроса, который в текущих условиях невозможен, цены не могут становиться больше, чем на уровень инфляции. Единственный сценарий роста цен в отсутствие спроса – гиперинфляция, чего в настоящее время не наблюдается", – добавил Апрелев.

По его словам, выбор в пользу меньших площадей тесно связан с демографией покупателей и механизмами господдержки. Основная востребованность малогабаритных квартир, студий и однушек исходит от молодого поколения без детей, которое ведет активный городской образ жизни и не привязано к дому.

"Для них приоритетами являются локация, инфраструктура и транспортная доступность, а не метраж", – пояснил риелтор.

Что касается возросшего желания приобретения небольших квартир, то эксперт отметил: в ноябре – декабре 2025 года застройщики стимулировали продажи, распространяя слухи о возможном повышении ставок по льготной ипотеке и о введении региональных ограничений для ее использования.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Это заставило многих, особенно молодые семьи, поторопиться и приобрести самое доступное жилье – квартиры минимальной площади в новостройках, уложившись в лимиты льготного кредитования. Таким образом, большинство покупок были совершены с использованием господдержки, а все остальные факторы – район, инфраструктура – оказались вторичны.

При этом в январе – феврале ожидается спад спроса на недвижимость, уточнил эксперт.

"Что касается вторичного рынка, то он постепенно стабилизируется после истории со сделками под влиянием мошенников. Решающую роль в этом сыграла позиция Верховного суда. Ожидается, что в ближайшее время будут приняты дополнительные документы, которые закрепят прецедентный подход и унифицируют судебные решения по подобным спорам, что окончательно успокоит рынок", – рассказал Апрелев.

По мнению специалиста, произошедшие случаи повысили правовую грамотность покупателей, которые теперь сами настаивают на проведении необходимых проверок.

"С точки зрения выгоды при наличии собственных накоплений покупка на вторичном рынке часто предпочтительнее. Квартира в построенном доме с отделкой может быть на 20–30% дешевле, чем аналогичная в строящемся здании", – пояснил эксперт.

Он отметил, что ключевыми критериями выбора остаются транспортная доступность и логистика, так как для активной части населения цена времени – главный фактор.

"Перспективы развития транспортной инфраструктуры, такие как открытие новых станций метро или запуск линий скоростного диаметра в Москве, могут дать дополнительный рост стоимости объекта на 10–15% в дальнейшем", – уточнил специалист.

По мнению Апрелева, оживление рынка в целом начнется, когда ипотека снова станет массово доступной. Ставка в таком случае должна быть ниже 16%, а учитывая текущую динамику, этого не стоит ждать раньше осени 2026 года, дал прогноз эксперт.

С мнением, что спрос на небольшие квартиры вырос, согласился в разговоре с Москвой 24 риелтор Олег Бендриков. По его словам, в приоритете студии до 30 квадратных метров (стандартно 25–27) и, в первую очередь, однокомнатные квартиры. Они больше всего продаются как для жизни, так и для инвестиций, поскольку их проще сдать в аренду.





Олег Бендриков риелтор Малометражные квартиры пользуются повышенным спросом в основном из-за своей доступности: они значительно дешевле полноценных однокомнатных. Например, объект площадью 20–22 квадратных метра в новом доме можно приобрести примерно за 6 миллионов рублей в Москве и области, что для многих является единственной возможностью купить жилье в новостройке.

За эти же деньги в том же ТиНАО полноценную однокомнатную квартиру не купить – потребуется существенная доплата, добавил он.

"Важно отметить, что малогабаритное жилье – относительно новое явление на рынке, оно построено в современных комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой – аптеками, магазинами, салонами. Люди обращают на это внимание, так как мало кто готов купить такую квартиру где-то в "лесу", без необходимой обстановки", – сказал Бендриков.

По его мнению, выбор между первичным и вторичным рынком зависит от ситуации конкретного покупателя.

"Если он готов ждать и не использует ипотеку (например, расплачивается наличными), можно рассмотреть новостройку с коротким сроком сдачи, чтобы затем использовать ее для аренды", – пояснил Бендриков.

Если же нужен готовый объект для немедленного заселения, эксперт посоветовал обратить внимание на вторичный рынок.

"Последний живет в постоянных "потрясениях", но это нормальное состояние для него. Сделки продолжают совершаться. Ажиотаж, связанный с историей Ларисы Долиной, когда говорили об отмене сделок, уже прошел. На практике серьезных потрясений не было: сделки как заключались, так и заключаются", – добавил риелтор.

Более того, квартиры на вторичном рынке часто выгоднее и качественнее, чем в новостройках. Особенно если речь идет о жилье хорошего качества, которое в новом строительстве стоит очень дорого, заключил эксперт.

