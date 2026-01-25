Облачная с прояснениями погода и до 16 градусов мороза ожидаются в столице 25 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 25 января, составит от 14 до 16 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 14 до минус 19 градусов.

В регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на 25 января придется пик морозов в Московской области. В этот день температура воздуха может упасть до минус 28 градусов.

При этом, согласно данным синоптика, в понедельник, 26 января, морозы уже начнут уходить из Подмосковья. Ночью прогнозируется до минус 19–21, а днем – минус 10–12 градусов.