24 января, 21:43

Политика

Медведев заявил, что выступление Зеленского в Давосе стало плевком в лицо ЕС

Фото: kremlin.ru

Жесткая критика, высказанная украинским лидером Владимиром Зеленским в адрес Европы в Давосе, должна была закончиться для него "поркой", однако Евросоюзу (ЕС) не привыкать к "плевкам в лицо", заявил на своей странице в соцсети Х зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Укоры, которых европейцы удостоились в Давосе от неблагодарного наркосвина, назвавшего их слабыми и скупыми, должны были закончиться поркой. Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо – сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", – написал он на английском языке.

Ранее в Белом доме заявили, что выступление американского президента Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе содержало жесткую критику европейских стран, так как Европа "медленно убивает сама себя".

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти высказывания одним из наиболее значимых заявлений американского президента о континенте в целом. По его словам, Европа губит себя, душа энергетику.

Второй раунд трехсторонних переговоров завершился в Абу-Даби

