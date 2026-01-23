Чем будет заниматься созданный Трампом "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил идею Владимира Путина использовать замороженные активы России в качестве взноса в "Совет мира". Что из себя представляет новая структура и чем она будет заниматься, расскажет Москва 24.

Инициатива Штатов

Фото: legion-media.com/Avalon/Benedikt von Loebell

О создании "Совета мира" президент США Дональд Трамп объявил в соцсетях 16 января, а уже 22-го на Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан устав организации.

Первоначально предполагалось, что новая структура займется исключительно восстановлением сектора Газа. Однако в ее хартии сказано, что совет должен превратиться в более эффективный инструмент международной системы, нацеленный на укрепление мира во всех регионах, где происходят конфликты. При этом в документах подчеркивается, что совет не имеет права вмешиваться во внутренние дела вошедших в него стран и не может принуждать их к участию в миротворческих операциях.

Также Белый дом объявил состав организации: в частности, туда вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

По данным СМИ, решение о приеме стран в состав совета будут приниматься большинством голосов, однако финальное слово останется за Трампом. Также СМИ утверждают, что условием участия в работе структуры будет взнос примерно в 1 миллиард долларов.

На данный момент устав подписали 19 государств, среди которых Азербайджан, Болгария, Иордания, Казахстан, Монголия и Турция. Кроме того, ранее указ о присоединении к "Совету"подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Приглашение стать частью организации получил и Владимир Путин. Российский лидер поручил проработать этот вопрос МИД РФ, однако еще до окончательного решения президент выразил готовность перевести 1 миллиард долларов в "Совет мира" на восстановление Газы из замороженных в США российских активов.

Трамп назвал инициативу российского лидера "очень интересной", отметив, что РФ собирается использовать для взноса "свои деньги".





Дональд Трамп президент США Я считаю важным, чтобы в "Совете мира" были все.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Трампа, отклонил предложение присоединиться к "Совету". В ответ на это президент США заявил, что его коллега все равно "очень скоро покинет офис". Власти Германии, по данным Financial Times, и вовсе опасаются, что "Совет мира" окончательно уничтожит международное право.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в беседе с украинскими СМИ, что ему трудно представить сотрудничество его страны с Россией и Белоруссией в рамках "Совета мира". Вместе с тем Трамп рассказал, что отозвал ранее направленное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни. Ранее сообщалось, что во время выступления в Давосе тот заявил, что страны не должны больше "пытаться ладить" с Трампом для своего выживания.

Строительство нового порядка?

Фото: legion-media.com/Jason Alden

Структура "Совета мира" напоминает некий закрытый клуб. Об этом сообщает "RT" со ссылкой на слова политолога-американиста Малека Дудакова.

"Его члены должны заплатить деньги и содержать весь палестинский проект. Американцы же постараются свои средства в это не вкладывать, играя роль некоего гаранта большой ближневосточной сделки", – пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, в отношении перспектив создаваемого "Совета мира" пока больше вопросов, чем ответов.





Малек Дудаков политолог-американист Например, израильские правые настроены скорее негативно к этой инициативе. Есть много вопросов к личности Тони Блэра, которого туда назначили. Достаточно вспомнить все его конфликты интересов и связи с разными организациями, которые сейчас, конечно, будут через него лоббировать, чтобы им давали подряды на восстановление Палестины.

Также специалист подчеркнул, что администрация Трампа скептически относится ко всем международным институтам, включая ООН. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский лидер пытается создать альтернативу и работать через новые структуры, отметил он.

"Совет мира" вряд ли будет эффективной международной организацией, сообщили "Ведомости" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Павла Кошкина. По мнению эксперта, организация будет конкурировать с ООН, что в итоге будет препятствовать поддержанию мира на планете. Саму структуру Кошкин назвал бизнес и пиар-проектом Трампа, а деятельность "Совета", по его словам, будет направлена не на решение текущих проблем, а на беспокойство американского президента о своих показателях.

Также Кошкин назвал важным фактором то, что ряд европейских стран отказались от участия в работе объединения. Это дает повод для сомнений в эффективности проекта, отметил политолог.

Призвал не относится к уставу "Совета мира" слишком серьезно и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. В беседе с журналистами издания он отметил, что документ несет на себе "отпечаток Трампа", который за счет создания этой структуры стремится зафиксировать личную роль в мировой истории. Однако, переживет ли детище президента США – вопрос открытый, подчеркнул он.

При этом предложение Владимира Путина направить "Совету" 1 миллиард долларов из замороженных в США активов член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев назвал "гроссмейстерским ходом" российского президента.

"Путин своим взвешенным предложением об использовании замороженных активов России возвращает Запад в рамки международного права, вытаскивает их из блокового тупика", – объяснил он свою точку зрения.

Политолог Павел Данилов в беседе с изданием "Взгляд" также назвал замороженные в Штатах деньги дипломатическим активом РФ.





Павел Данилин политолог Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны.

Как отметил эксперт, российский лидер своими решениями идет навстречу Трампу.

"Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в "Совет мира", – отметил эксперт.

Он пояснил, что участие в работе организации такой державы, как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой.

