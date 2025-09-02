Эксперт Бурланкова: большое количество средств может привести к выпадению волос

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Большое количество стайлинговых средств на коже головы может привести к выпадению волос. Об этом предупредила парикмахер Мария Бурланкова в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, избыток продуктов создает барьер, который мешает воздухообмену и блокирует волосяные фолликулы. Причем проблема усугубляется, если средства наносятся прямо на кожу головы, несмотря на то, что в инструкции данного шага не предусмотрено.

В таком случае остатки плохо смываемых стайлинговых продуктов вызывают зуд, раздражение и могут стать причиной появления перхоти, обратила внимание эксперт.

Бурланкова рекомендовала правильно очищать волосы, поскольку это предотвращает раздражения и воспаления кожи. В частности, при частом использовании укладочных средств голову лучше мыть 2–3 раза, чтобы удалить все остатки.

Парикмахер также посоветовала перед выбором средств проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать продукцию, соответствующую типу волос и кожи головы.

Ранее парикмахер Лилия Левина предупредила, что прически, созданные с применением горячих инструментов, могут сильно навредить волосам. В частности, утюжки, плойки и щипцы-гофре особенно опасны, если использовать их на влажных волосах на максимальном температурном режиме.

Кроме того, выпадение волос может вызвать наращивание на капсулы. Такое произойдет, если мастер не умеет правильно их крепить, указала специалист, рекомендовав отдать предпочтение наращиванию на ленты или трессы.