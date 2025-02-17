Парикмахер Левина назвала прически, которые сильно вредят волосам

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Прически, созданные с применением горячих инструментов, наращенных на капсулы прядей, а также различные косички и дреды могут сильно навредить волосам. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

По ее словам, часто красивой и стойкой укладки невозможно добиться без горячего утюжка, плойки или щипцов-гофре, однако именно они больше всего портят волосы.

"Особенно если мы выкручиваем температурный режим инструмента на максимум и пытаемся быстро уложить им еще влажные волосы. Остатки воды начинают буквально закипать, а белок – вариться, и рано или поздно это может привести к необратимым последствиям", – предупредила эксперт.



Лилия Левина парикмахер, стилист Поэтому если уж и требуется уложить волосы горячим инструментом, их нужно сначала высушить на все сто процентов. Плюс предварительно нанести на них несмываемое уходовое средство с термозащитой.

Вредны и прически с плотными начесами в прикорневой зоне. Благодаря им волосы кажутся пышнее, однако в результате такого механического воздействия они могут поломаться, предупредила специалист.

Кроме того, опасность могут представлять всевозможные тугие косы, дреды, зизи, ведь в этих прическах волосы находятся в сильнейшем натяжении.

"Если и хочется сделать какое-нибудь плетение на голове, то необходимо обращаться к грамотному специалисту, который выполнит все так, чтобы нагрузка на волосы была минимальной", – посоветовала Левина.



Лилия Левина парикмахер, стилист Также очень травматичным может быть наращивание волос на капсулы. И здесь также важно, чтобы мастер был опытным и умел крепить эти капсулы под правильным углом, иначе можно спровоцировать даже выпадение волос.

Более безопасным можно назвать наращивание на ленты либо всевозможные трессы – пряди на заколках, которые временно крепятся в гуще волос, заключила парикмахер.

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