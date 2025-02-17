Парикмахер Левина назвала прически, которые сильно вредят волосам

17 февраля, 14:06Общество
Фото: 123RF/andranik2018
Прически, созданные с применением горячих инструментов, наращенных на капсулы прядей, а также различные косички и дреды могут сильно навредить волосам. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.
По ее словам, часто красивой и стойкой укладки невозможно добиться без горячего утюжка, плойки или щипцов-гофре, однако именно они больше всего портят волосы.
"Особенно если мы выкручиваем температурный режим инструмента на максимум и пытаемся быстро уложить им еще влажные волосы. Остатки воды начинают буквально закипать, а белок – вариться, и рано или поздно это может привести к необратимым последствиям", – предупредила эксперт.
Вредны и прически с плотными начесами в прикорневой зоне. Благодаря им волосы кажутся пышнее, однако в результате такого механического воздействия они могут поломаться, предупредила специалист.
Кроме того, опасность могут представлять всевозможные тугие косы, дреды, зизи, ведь в этих прическах волосы находятся в сильнейшем натяжении.
"Если и хочется сделать какое-нибудь плетение на голове, то необходимо обращаться к грамотному специалисту, который выполнит все так, чтобы нагрузка на волосы была минимальной", – посоветовала Левина.
Более безопасным можно назвать наращивание на ленты либо всевозможные трессы – пряди на заколках, которые временно крепятся в гуще волос, заключила парикмахер.
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