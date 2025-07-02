Трихолог Ольга Кохас назвала способ избавиться от ломкости волос

Простые правила ухода за волосами помогут вернуть им блеск и эластичность. Как добиться салонного эффекта дома, разбиралась Москва 24.

Мыть голову нужно правильно

Голову следует мыть по мере загрязнения. Иначе на коже могут поселиться инфекции и бактерии, способные вызвать воспаление или перхоть, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

По словам эксперта, чтобы хорошо промыть голову, важно наклонить ее вниз. Кроме того, в таком положении усиливается приток крови к луковицам, что улучшает рост волос.





Ольга Кохас врач-трихолог Важно отметить, что многие ошибочно мылят сами волосы, а не кожу головы. Однако это не правильно: именно эпидермис вырабатывает сальный секрет. Сами волосы в процессе и так хорошо очищаются, когда пена от шампуня просто стекает вниз.

Для лучшего эффекта рекомендуется повторять процедуру несколько раз. Особое внимание следует уделить шампуню: выбирать его нужно по типу кожи головы. Также стоит учитывать сезон, поскольку летом сальный секрет вырабатывается сильнее, чем зимой. Поэтому менять средство несколько раз в год – нормально, отметила трихолог.

"Температура воды тоже имеет значение: при более жирной коже она должна быть прохладной. Высокие температуры стимулируют кровообращение, поэтому выделение кожного сала усиливается", – предупредила эксперт.

Уход после

Важно помнить, что шампунь содержит щелочь, которая раскрывает кутикулу волоса и удаляет загрязнения, отметила эксперт.

Поэтому после очищения врач рекомендует нанести кондиционер, бальзам или маску. Они закрывают чешуйки волоса, придавая эластичность и блеск. В ином случае пряди будут путаться и повреждаться.





Ольга Кохас врач-трихолог Кондиционер – легкое по составу и консистенции средство. Оно не перенасыщает и не утяжеляет волосы. Наносить его нужно, как и другой уход, отступив 3–4 сантиметра от корней.

Бальзам лучше использовать, чтобы восстановить сильно поврежденные волосы после завивок и прочих процедур. Также альтернативой вышеупомянутым средствам может стать маска. Она хорошо насыщает и увлажняет, в том числе и благодаря силиконам в составе, однако считается очень питательной, поэтому ее достаточно использовать 1–2 раза в неделю, посоветовала эксперт.

Врач также порекомендовала добавить в уход многофункциональные спреи, которые наносят на влажные волосы перед сушкой. Они обладают термозащитным и увлажняющим эффектом, а также придают блеск и эластичность.





Ольга Кохас врач-трихолог Такие средства особенно хорошо подойдут тем, кому приходится часто укладывать волосы лаком. В его составе находится спирт, который сушит волосы и делает их ломкими.

Боремся с ломкостью

Ломкость волос, с которой многие сталкиваются, нередко появляется из-за расчесывания мокрых прядей. После мытья они достаточно уязвимы, поэтому, прежде чем что-то с ними делать, их стоит подсушить, посоветовала эксперт.

"Важно отметить, что при перхоти или себорее тоже нужно сразу высушить кожу головы феном. Влажная среда, особенно при таких нарушениях, является рассадником грибков", – предупредила специалист.

Она добавила, что после использования горячего фена важно завершить сушку холодным потоком воздуха. Этот лайфхак позволяет зафиксировать укладку, сравнять кутикулу волоса, придать блеск и эластичность.





Ольга Кохас врач-трихолог Ломкость также часто возникает из-за дефицита белка, аминокислот и витаминов группы В. Помимо этого, стоит обратить внимание на нехватку железа, из-за которой волосы также истончаются.

Неправильное использование термоинстурментов, в частности плойки, тоже приводит к ломкости. В таком случае необходимо индивидуально подобрать температуру и время использования. Также важно следить за состоянием покрытия инструментов, чтобы не пережечь волосы и предотвратить испарение влаги, заключила Ольга Кохас.