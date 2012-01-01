Трихолог Наталья Жовтан: тугой пучок может привести к потере волос на лбу и висках

Активное выпадение волос может начаться из-за нарушенного кровообращения, дефицита витаминов и других сбоев в работе организма. Почему это происходит, рассказала дерматолог, врач-косметолог, трихолог Наталья Жовтан в программе "Доктор 24".

Последствия холода

В норме в день выпадает примерно 100–120 волос, рассказала Наталья Жовтан. При этом у светловолосых людей толщина стержня составляет около 0,08 миллиметра, из-за чего кажется, что процесс не такой активный.





Наталья Жовтан дерматолог, врач-косметолог, трихолог Одна из причин сильного выпадения – отсутствие шапки зимой. Дело в том, что голова хорошо снабжается кровью – в ней достаточно много сосудов и капилляров. Они питают волосяной фолликул, и за счет этого он нормально функционирует.

Длительный холод может изменить кровоснабжение, из-за чего волосы начинают выпадать. К тому же они состоят из белка – кератина, который реагирует на солнце и изменения температуры, добавила врач.

Перенесенные вирусные инфекции, которые протекали с сильным жаром, тоже сказываются на состоянии шевелюры.

"Есть такое понятие, как гипертермический синдром, на который реагирует весь организм, в том числе волосы. Однако выпадение может начаться только через 2–3 месяца после перенесенной болезни", – объяснила трихолог.

Прически и жесткие дефициты

Тугие прически ускоряют выпадение волос, натягивая их стержни. Постепенно это приводит к тракционной алопеции.

"Страдают волосы у височной и краевой зоны лба. То есть виски редеют, а лоб "поднимается". Часто такие прически приходится носить спортсменкам, но в обычной жизни лучше отдать предпочтение более легким укладкам", – посоветовала специалист.

Также к выпадению волос могут привести дефициты витаминов из-за жестких диет. Однако такая нехватка элементов развивается медленно, поэтому волосы реагируют не сразу.





Наталья Жовтан дерматолог, врач-косметолог, трихолог Недостаток железа, меди и цинка может приводить к выпадению. Также этому способствует нарушение работы щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов.

Чтобы поддержать здоровье волос, в рацион стоит добавить морепродукты, бобовые и шпинат, заключила Наталья Жовтан.