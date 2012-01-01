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18 февраля, 18:36

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Диетолог Макиша назвала доступные продукты с высоким содержанием коллагена

Белок красоты: в каких продуктах содержится большое количество коллагена

Дефицит коллагена негативно отражается на состоянии кожи, суставов и ногтей. Какие продукты помогут восполнить его нехватку, рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в программе "Доктор 24".

Для чего нужен коллаген

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Коллаген является ключевым белком соединительной ткани, который формирует "каркас" тела. Также благодаря эластичным коллагеновым волокнам кожа остается упругой. Однако при дефиците вещества эти волокна становятся жесткими, рассказала Марина Макиша.

После 30 лет количество структурного белка в организме уменьшается. Причиной этому нередко становятся возрастные изменения и гликация (соединение сахаров с белками. – Прим. ред.). Также дефицит возникает из-за воздействия свободных радикалов.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Нехватка коллагена приводит к образованию морщин, провисаниям кожи и потере упругости, добавила врач.

Она также подчеркнула, что коллаген находится в суставах и хрящах, поэтому важен для предотвращения возрастных патологий. Также белок необходим людям, поддерживающим активный образ жизни, так как они нередко сталкиваются с травмами.

Продуктовая корзина

Фото: 123RF/rawlik

Организм важно обеспечить белками, из которых синтезируется коллаген. Поэтому в рацион следует добавить кисломолочные продукты, мясо, рыбу и холодец.

Последний содержит необходимые аминокислоты и белковые молекулы, потому что готовится в основном из хрящей и связок. Кроме того, в таком виде вещество усваивается организмом лучше всего.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Также следует добавить в рацион яйца, так как в них содержится лизин (эта аминокислота участвует в синтезе коллагена). Врач рекомендовала употреблять по два яйца в день.

Красота волос и ногтей тоже зависит от количества коллагена в организме. Однако в этом случае вещество нужно употреблять вместе с цинком: он находится в куриной грудке, индейке, кедровых орехах, отрубях и цельнозерновых крупах.

Стоит помнить, что для выработки коллагена необходим и витамин С. Если наблюдается его дефицит, кожа будет увядать даже при нормальном синтезе белка.

Врач советует включить в рацион болгарский перец: в 100 граммах продукта содержится около 200% суточной нормы витамина С. Также много элемента находится в петрушке, заключила Макиша.

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