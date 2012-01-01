Трихолог Стефаненко назвала главные причины истончения волос

Здоровье волос тесно связано с внешними и внутренними факторами, поэтому их состояние может резко ухудшиться. Подробнее об этом рассказала врач-дерматовенеролог и трихолог Евгения Стефаненко в программе "Доктор 24".
Болезни и дефициты
Одной из причин истончения волос могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это связано с нарушением всасывания питательных веществ, в результате чего в организм поступает недостаточное количество электролитов и микроэлементов. Процесс приводит не только к выпадению волос, но и к изменению их структуры, рассказала Евгения Стефаненко.
Помимо этого, многие отметили ухудшение состояния локонов после перенесенного COVID-19: они начали выпадать и стали тонкими, добавила врач.
Стресс и спорт
Справиться со стрессом поможет массаж головы. Для этого нужно мягко двигать пальцами по скальпу и пройтись по точкам на затылке. Способ позволит расслабиться и снять напряжение.
Также на качество волос влияет спорт. Чрезмерные нагрузки повышают уровень андрогенов в крови, которые часто становятся причиной выпадения волос.
Что касается лекарств, они тоже способны отрицательно повлиять на состояние локонов, заключила Стефаненко.