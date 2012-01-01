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08 января, 08:04

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Трихолог Стефаненко назвала главные причины истончения волос

Генетика или сбой организма? Почему волосы становятся тонкими

Здоровье волос тесно связано с внешними и внутренними факторами, поэтому их состояние может резко ухудшиться. Подробнее об этом рассказала врач-дерматовенеролог и трихолог Евгения Стефаненко в программе "Доктор 24".

Болезни и дефициты

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Одной из причин истончения волос могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это связано с нарушением всасывания питательных веществ, в результате чего в организм поступает недостаточное количество электролитов и микроэлементов. Процесс приводит не только к выпадению волос, но и к изменению их структуры, рассказала Евгения Стефаненко.

Также волосы истончаются из-за дефицита железа. Элемент участвует в образовании гемоглобина и транспортирует кислород по организму. Восполнить недостаток вещества поможет употребление красного мяса.
Евгения Стефаненко
врач-дерматовенеролог, трихолог

Помимо этого, многие отметили ухудшение состояния локонов после перенесенного COVID-19: они начали выпадать и стали тонкими, добавила врач.

Стресс и спорт

Фото: 123RF/halfbottle

Огромное значение для здоровья волос имеет и уровень стресса. Жизнь в большом городе, недосып, постоянные пробки и нервная работа негативно сказываются на состоянии локонов.
Евгения Стефаненко
врач-дерматовенеролог, трихолог

Справиться со стрессом поможет массаж головы. Для этого нужно мягко двигать пальцами по скальпу и пройтись по точкам на затылке. Способ позволит расслабиться и снять напряжение.

Также на качество волос влияет спорт. Чрезмерные нагрузки повышают уровень андрогенов в крови, которые часто становятся причиной выпадения волос.

Что касается лекарств, они тоже способны отрицательно повлиять на состояние локонов, заключила Стефаненко.

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