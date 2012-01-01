Диетолог Чехонина назвала виды семян для борьбы со старением и сединой

Некоторые виды семечек помогут замедлить старение, а также улучшить работу ЖКТ благодаря высокому содержанию клетчатки. Об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Кунжут и подсолнечные семечки

Юлия Чехонина рассказала, что кунжут считается лидером по содержанию кальция. По ее словам, свойства черных и белых семян идентичны. Продукт важно перемолоть в густую пасту, чтобы кальций максимально усвоился в организме.

Кроме того, в кунжуте содержится медь, которая участвует в процессе кроветворения и нужна для сохранения естественного цвета волос. Также элемент позволяет избежать преждевременного поседения.





Юлия Чехонина врач-диетолог Например, в подсолнечных семечках больше всего витамина Е, который отвечает за молодость и красоту. Эти семена, как и масло из них, хорошо справляются с преждевременным старением. Зачастую люди, бросившие курить, подсаживаются на продукт. Это своего рода отвлекающий фактор и заместительная терапия при отказе от зависимости. Но не нужно ими увлекаться – это приведет к лишним килограммам. Семечки высококалорийны: в них содержится 600 килокалорий и 50 граммов жира на 100 граммов продукта.

Семена льна и чиа

За счет омега-3 жирных кислот семена льна поддерживают иммунитет и положительно влияют на работу сердца. Их можно добавлять в разные блюда, в том числе каши или салаты. Однако, чтобы получить максимальную пользу, врач советует перемолоть семена в пасту, как и кунжут.

Семена чиа хорошо впитывают влагу и увеличиваются в объеме за счет пектиновых веществ – пищевых волокон, которые очищают организм. Они избавляют человека от нежелательных компонентов, лишнего холестерина и выводят их. Кроме того, пектин – это пища для полезной микрофлоры, которая улучшает работу ЖКТ, заключила врач.

