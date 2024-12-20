Нарколог Теслер: в конфетах с коньяком или ликером содержатся "мизерные дозы" спиртного

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В конфетах с коньяком или ликером содержатся "мизерные дозы" спиртного, поэтому их поедание не может развить алкоголизм. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал психотерапевт, академик Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

"Люди, у которых действительно есть алкогольная зависимость, если они в состоянии ремиссии, им рекомендуют исключить из рациона продукты с алкоголем, с пропиткой ромовой, пирожные, конфеты с алкоголем <...> это может спровоцировать срыв", – отметил нарколог.

Теслер подчеркнул, что знает много людей, которые всю свою жизни ели конфеты с ликером, однако ни у кого из них так и не возникла зависимость.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что автомобилистам не рекомендуется есть конфеты с алкоголем перед вождением. Специалист предупредила, что подобные сладости могут снизить скорость реакции водителя.