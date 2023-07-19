Врач рассказала, можно ли водителям есть конфеты с алкоголем

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Автомобилистам не рекомендуется есть конфеты с алкоголем перед вождением. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист предупредила, что подобные сладости могут снизить скорость реакции водителя.





Елена Соломатина врач-диетолог Автомобилисту нельзя есть конфеты с алкоголем. Их употребление, конечно, не приведет к тому, что человек не сможет рулить. Но если возникнет какая-нибудь экстремальная ситуация, например кто-то выскочит на дорогу, реакция водителя может подвести.

"Также если вас вдруг остановит госавтоинспектор и у него окажется под рукой алкотестер, а вы ранее съели конфеты с алкоголем, то прибор может это показать. Поэтому лучше не рисковать", – подчеркнула Соломатина.

Ранее были названы препараты, после употребления которых лучше отказаться от вождения. Например, рекомендуется избегать успокоительные лекарства, так как они могут влиять на скорость реакции автомобилистов. То же самое касается снотворных, а также антигистаминных средств старого поколения.

