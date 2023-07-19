12:59Общество
Врач рассказала, можно ли водителям есть конфеты с алкоголем
Фото: depositphotos/belchonock
Автомобилистам не рекомендуется есть конфеты с алкоголем перед вождением. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист предупредила, что подобные сладости могут снизить скорость реакции водителя.
"Также если вас вдруг остановит госавтоинспектор и у него окажется под рукой алкотестер, а вы ранее съели конфеты с алкоголем, то прибор может это показать. Поэтому лучше не рисковать", – подчеркнула Соломатина.
Ранее были названы препараты, после употребления которых лучше отказаться от вождения. Например, рекомендуется избегать успокоительные лекарства, так как они могут влиять на скорость реакции автомобилистов. То же самое касается снотворных, а также антигистаминных средств старого поколения.
Читайте также