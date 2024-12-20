Психолог Самбурский: трудоголики перед Новым годом испытывают яркие эмоции

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Трудоголики испытывают радость и удовлетворение в ускоренном ритме работы, в котором они чувствуют себя на пике своей продуктивности. Об этом в разговоре с Life.ru заявил клинический психолог Станислав Самбурский, объясняя активность таких людей перед Новым годом.

По словам эксперта, в декабре компании "превращаются в ульи", и каждый сотрудник старается довести собственные проекты до конца. Для трудоголиков важно не только завершить задачи, но и получить признание за свои усилия, что особенно актуально в конце года, когда подводятся итоги и вручаются премии.

Самбурский отметил, что если выполнение месячного плана можно как-то проигнорировать, то при возможности получить 13-ю зарплату у любого создается ощущение срочности и желание не потерять премиальные деньги в последнюю минуту. Он считает, что возникшая буря адреналина вокруг позволяет трудоголикам чувствовать себя живыми и нужными.

"Трудоголики наслаждаются драйвом, который охватывает компанию в декабре, и просто купаются в ощущении важности своей работы", – добавил психолог.

По мнению эксперта, для многих трудоголиков признание достижений и похвала становятся важнейшими источниками удовлетворения, порой даже важнее личной жизни. Они готовы трудиться до последнего, чтобы на корпоративе их похвалило начальство, пояснил Самбурский.

В то же время собеседник издания назвал трудоголизм способом убежать от личных проблем. Работа становится зоной комфорта, где человек прячется от сложных разговоров или эмоций. Однако надо понимать, что работа не решит личные проблемы, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 31% из 3,5 тысячи опрошенных россиян считают себя трудоголиками. Среди них чаще встречаются женщины (40%), чем мужчины (31%). Также 10% респондентов пожаловались, что трудоголизм мешает работе, 37% рассказали о неприятностях из-за чрезмерной потребности в работе.