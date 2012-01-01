Карьерный эксперт Чемоданова назвала способы борьбы с трудоголизмом

Регулярные переработки могут привести к тревожности и депрессии, утверждают эксперты. Разбираемся, почему в некоторых случаях работа может стать опасной и как избавиться от желания постоянно что-то делать.
Путь к депрессии
Постоянное напряжение и перегрузка информацией зачастую приводят к эмоциональному выгоранию. Человек начинает чувствовать сильную усталость, отсутствие мотивации и внутреннее истощение, рассказала Москве 24 начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Галина Чемоданова.
Кроме того, есть риск, что психологические проблемы, вызванные переизбытком дел, скажутся на общем физическом состоянии и отношениях с окружающими.
"Длительные переработки могут стать фактором риска развития различных заболеваний, панических атак, а также бессонницы, головных болей", – подчеркнула эксперт.
По мнению Чемодановой, переработки – один из элементов трудоголизма: они могут дать толчок развитию данного клинического проявления.
"Трудоголизм характеризуется состоянием, когда человек перегружает себя работой из-за навязчивой идеи без перерыва заниматься делами, не обращая внимания на собственные потребности, отдавая себя и все время карьере. У такого специалиста отмечается постоянное стремление работать, даже вне трудового времени, он испытывает чувство вины, если не занимается делами. Ему кажется, что часы, которые он не посвятил деятельности, потрачены впустую", – добавила эксперт.
По ее словам, это состояние часто связано с желанием достичь успеха и стремлением к самосовершенствованию, а вызван трудоголизм может быть низкой самооценкой, страхом провала или потребностью контролировать все аспекты жизни через работу, предупредила специалист.
Жизнь без лишних задач
Справиться с проблемой переработок в первую очередь поможет осознание своего состояния. Затем нужно найти баланс между карьерой и личной жизнью, научиться отдыхать и находить удовлетворение в других сферах. При серьезных психологических проблемах важно обратиться к специалисту, посоветовала Галина Чемоданова.
По ее словам, снять стресс, улучшить настроение и самочувствие в целом помогут регулярные занятия спортом. Ведь физическая активность способствует выработке эндорфинов.
"Общение с друзьями, семьей или коллегами также помогает расслабиться, отвлечься от проблем на работе и переключить свое внимание на другие аспекты жизни. Важно не забывать о социализации и не изолироваться от окружающих", – отметила эксперт.
Также для быстрого и качественного восстановления Чемоданова порекомендовала найти в своем графике время для отдыха и медитации.
Для полноценного восстановления организма важно не только отключиться от трудовых процессов, но и давать себе возможность ничего не делать.
"Высказывание "Лучший отдых – смена деятельности" зачастую становится мотивацией для людей, у которых есть склонность к переработкам. Они ставят себе планы на день, в выходные или во время отпуска просыпаются по будильнику и стараются успеть выполнить максимум задач. Но такой режим не даст полноценно расслабиться. Человеку важно почувствовать, что именно он хочет в данный момент, и следовать за этими ощущениями, а не жить установками общества о мегапродуктивности", – рассказала специалист.
Хобби также станет отличным способом отдыха и восстановления. Погружение в любимое занятие поможет отвлечься от рабочих проблем, насладиться творчеством и получить удовольствие от процесса. Сюда же можно добавить чтение, отметила Чемоданова.
Также в качестве отдыха можно выбрать путешествие, пусть даже в соседний город, или поездку в городской парк, где вы ни разу не были. Это наполнит жизнь впечатлениями, сформирует новые нейронные связи, обогатит кругозор. Ведь обычная прогулка, изучение окрестностей, наслаждение новыми видами – это тоже медитация, заключила эксперт.