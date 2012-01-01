Карьерный эксперт Чемоданова назвала способы борьбы с трудоголизмом

Регулярные переработки могут привести к тревожности и депрессии, утверждают эксперты. Разбираемся, почему в некоторых случаях работа может стать опасной и как избавиться от желания постоянно что-то делать.

Путь к депрессии

Постоянное напряжение и перегрузка информацией зачастую приводят к эмоциональному выгоранию. Человек начинает чувствовать сильную усталость, отсутствие мотивации и внутреннее истощение, рассказала Москве 24 начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Галина Чемоданова.





Галина Чемоданова начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Бесконечное решение рабочих вопросов вызывает чувство беспомощности. Человеку кажется, что он неспособен справиться с поставленными перед ним задачами. Он начинает испытывать постоянный стресс и беспокойство по поводу своей работы, что, в свою очередь, может привести к тревожности и депрессии.

Кроме того, есть риск, что психологические проблемы, вызванные переизбытком дел, скажутся на общем физическом состоянии и отношениях с окружающими.

"Длительные переработки могут стать фактором риска развития различных заболеваний, панических атак, а также бессонницы, головных болей", – подчеркнула эксперт.

По мнению Чемодановой, переработки – один из элементов трудоголизма: они могут дать толчок развитию данного клинического проявления.

"Трудоголизм характеризуется состоянием, когда человек перегружает себя работой из-за навязчивой идеи без перерыва заниматься делами, не обращая внимания на собственные потребности, отдавая себя и все время карьере. У такого специалиста отмечается постоянное стремление работать, даже вне трудового времени, он испытывает чувство вины, если не занимается делами. Ему кажется, что часы, которые он не посвятил деятельности, потрачены впустую", – добавила эксперт.

По ее словам, это состояние часто связано с желанием достичь успеха и стремлением к самосовершенствованию, а вызван трудоголизм может быть низкой самооценкой, страхом провала или потребностью контролировать все аспекты жизни через работу, предупредила специалист.

Жизнь без лишних задач

Справиться с проблемой переработок в первую очередь поможет осознание своего состояния. Затем нужно найти баланс между карьерой и личной жизнью, научиться отдыхать и находить удовлетворение в других сферах. При серьезных психологических проблемах важно обратиться к специалисту, посоветовала Галина Чемоданова.





Галина Чемоданова начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Чтобы быстро переключаться с работы на отдых, полезно проводить четкие границы между трудовым и личным временем. Для этого важно определить конкретное время начала и окончания рабочего дня и строго соблюдать это расписание. Научитесь не возвращаться к делам во время отдыха.

По ее словам, снять стресс, улучшить настроение и самочувствие в целом помогут регулярные занятия спортом. Ведь физическая активность способствует выработке эндорфинов.

"Общение с друзьями, семьей или коллегами также помогает расслабиться, отвлечься от проблем на работе и переключить свое внимание на другие аспекты жизни. Важно не забывать о социализации и не изолироваться от окружающих", – отметила эксперт.

Также для быстрого и качественного восстановления Чемоданова порекомендовала найти в своем графике время для отдыха и медитации.



Галина Чемоданова начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Регулярные практики глубокого дыхания, йоги или просто созерцательные медитации помогут успокоить ум, снять стресс и напряжение, а также улучшить общее самочувствие. Можно начать с 10 минут ежедневной оздоровительной практики, постепенно увеличивая время.

Для полноценного восстановления организма важно не только отключиться от трудовых процессов, но и давать себе возможность ничего не делать.

"Высказывание "Лучший отдых – смена деятельности" зачастую становится мотивацией для людей, у которых есть склонность к переработкам. Они ставят себе планы на день, в выходные или во время отпуска просыпаются по будильнику и стараются успеть выполнить максимум задач. Но такой режим не даст полноценно расслабиться. Человеку важно почувствовать, что именно он хочет в данный момент, и следовать за этими ощущениями, а не жить установками общества о мегапродуктивности", – рассказала специалист.

Хобби также станет отличным способом отдыха и восстановления. Погружение в любимое занятие поможет отвлечься от рабочих проблем, насладиться творчеством и получить удовольствие от процесса. Сюда же можно добавить чтение, отметила Чемоданова.

Также в качестве отдыха можно выбрать путешествие, пусть даже в соседний город, или поездку в городской парк, где вы ни разу не были. Это наполнит жизнь впечатлениями, сформирует новые нейронные связи, обогатит кругозор. Ведь обычная прогулка, изучение окрестностей, наслаждение новыми видами – это тоже медитация, заключила эксперт.