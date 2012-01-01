Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 12:18

Общество
Главная / Истории /

Карьерный эксперт Чемоданова назвала способы борьбы с трудоголизмом

Не покладая рук: почему переработки опасны для здоровья

Регулярные переработки могут привести к тревожности и депрессии, утверждают эксперты. Разбираемся, почему в некоторых случаях работа может стать опасной и как избавиться от желания постоянно что-то делать.

Путь к депрессии

Фото: depositphotos/gstockstudio

Постоянное напряжение и перегрузка информацией зачастую приводят к эмоциональному выгоранию. Человек начинает чувствовать сильную усталость, отсутствие мотивации и внутреннее истощение, рассказала Москве 24 начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего" Галина Чемоданова.

Бесконечное решение рабочих вопросов вызывает чувство беспомощности. Человеку кажется, что он неспособен справиться с поставленными перед ним задачами. Он начинает испытывать постоянный стресс и беспокойство по поводу своей работы, что, в свою очередь, может привести к тревожности и депрессии.
Галина Чемоданова
начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего"

Кроме того, есть риск, что психологические проблемы, вызванные переизбытком дел, скажутся на общем физическом состоянии и отношениях с окружающими.

"Длительные переработки могут стать фактором риска развития различных заболеваний, панических атак, а также бессонницы, головных болей", – подчеркнула эксперт.

По мнению Чемодановой, переработки – один из элементов трудоголизма: они могут дать толчок развитию данного клинического проявления.

"Трудоголизм характеризуется состоянием, когда человек перегружает себя работой из-за навязчивой идеи без перерыва заниматься делами, не обращая внимания на собственные потребности, отдавая себя и все время карьере. У такого специалиста отмечается постоянное стремление работать, даже вне трудового времени, он испытывает чувство вины, если не занимается делами. Ему кажется, что часы, которые он не посвятил деятельности, потрачены впустую", – добавила эксперт.

По ее словам, это состояние часто связано с желанием достичь успеха и стремлением к самосовершенствованию, а вызван трудоголизм может быть низкой самооценкой, страхом провала или потребностью контролировать все аспекты жизни через работу, предупредила специалист.

Жизнь без лишних задач

Фото: depositphotos/Deklofenak

Справиться с проблемой переработок в первую очередь поможет осознание своего состояния. Затем нужно найти баланс между карьерой и личной жизнью, научиться отдыхать и находить удовлетворение в других сферах. При серьезных психологических проблемах важно обратиться к специалисту, посоветовала Галина Чемоданова.

Чтобы быстро переключаться с работы на отдых, полезно проводить четкие границы между трудовым и личным временем. Для этого важно определить конкретное время начала и окончания рабочего дня и строго соблюдать это расписание. Научитесь не возвращаться к делам во время отдыха.
Галина Чемоданова
начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего"

По ее словам, снять стресс, улучшить настроение и самочувствие в целом помогут регулярные занятия спортом. Ведь физическая активность способствует выработке эндорфинов.

"Общение с друзьями, семьей или коллегами также помогает расслабиться, отвлечься от проблем на работе и переключить свое внимание на другие аспекты жизни. Важно не забывать о социализации и не изолироваться от окружающих", – отметила эксперт.

Также для быстрого и качественного восстановления Чемоданова порекомендовала найти в своем графике время для отдыха и медитации.

Регулярные практики глубокого дыхания, йоги или просто созерцательные медитации помогут успокоить ум, снять стресс и напряжение, а также улучшить общее самочувствие. Можно начать с 10 минут ежедневной оздоровительной практики, постепенно увеличивая время.
Галина Чемоданова
начальник отдела карьерной экспертизы центра "Профессии будущего"

Для полноценного восстановления организма важно не только отключиться от трудовых процессов, но и давать себе возможность ничего не делать.

"Высказывание "Лучший отдых – смена деятельности" зачастую становится мотивацией для людей, у которых есть склонность к переработкам. Они ставят себе планы на день, в выходные или во время отпуска просыпаются по будильнику и стараются успеть выполнить максимум задач. Но такой режим не даст полноценно расслабиться. Человеку важно почувствовать, что именно он хочет в данный момент, и следовать за этими ощущениями, а не жить установками общества о мегапродуктивности", – рассказала специалист.

Хобби также станет отличным способом отдыха и восстановления. Погружение в любимое занятие поможет отвлечься от рабочих проблем, насладиться творчеством и получить удовольствие от процесса. Сюда же можно добавить чтение, отметила Чемоданова.

Также в качестве отдыха можно выбрать путешествие, пусть даже в соседний город, или поездку в городской парк, где вы ни разу не были. Это наполнит жизнь впечатлениями, сформирует новые нейронные связи, обогатит кругозор. Ведь обычная прогулка, изучение окрестностей, наслаждение новыми видами – это тоже медитация, заключила эксперт.

Читайте также


общество

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика